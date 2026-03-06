ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಇರಾನ್

<p><strong>ದುಬೈ/ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ –ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಸಮೀಪ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕತಾರ್, ಬಹರೇನ್ ಸೇರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಟೆಹರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. </p><p>ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡು ಸೇನಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ‘ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ನ್ಯಾಟೊ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಟರ್ಕಿಯನ್ನೂ ಸಮರ ಕಣದೊಳಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಡೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪುಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಟೆಹರಾನ್ನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೆನ್ ಗುರಿಯಾನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಾಯು ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೇಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p><strong>‘ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’</strong>: ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇರಾನ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಧರ್ಮಗುರು ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜವಾದಿ ಅಮೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>‘ಭಾರತದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೌಕೆ’:</strong> ಭಾರತದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ‘ಐರಿಸ್ ಡೆನಾ’ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕವು, ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನೌಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ‘ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ’ ಎಂದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 87 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. </p><p><strong>1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು</strong>: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್– ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 1,230 ಮಂದಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಆಗದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ? </strong></p><p>‘ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಸಾಗಾಟದ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನೌಕೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು’ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೈಲ ಸಾಗಾಟದ ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>