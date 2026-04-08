ಕದನ ವಿರಾಮ | ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಇರಾನ್‌ ಸಮ್ಮತಿ: ‘ತಾತ್ಕಾಲಿಕ’ ಸಮಾಧಾನ

ಈ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕದನ ವಿರಾಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆಇಸ್ರೇಲ್
ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್ ಹೊರವಲಯದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು
