ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: IMF ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತೈಲ, ಗ್ಯಾಸ್, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಜತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊರೆಯು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ, ಹೆಚ್ಚ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿದ್ದು, ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.