ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ: ರಷ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪಡೆಯಲು ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕವೇ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೂಥಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.