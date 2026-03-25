<p><strong>ಸಿಯೊಲ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳ ವಾಹನಗಳ ರೊಟೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(ಕಂಪನಿ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅನುಮತಿ), ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಬಳಕೆಯ ಇಂಧನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುರುವಾರ(ಮಾ.26)ದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮಾ.30ರಿಂದ ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p>