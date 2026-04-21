ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯುರೇನಿಯಂ ವಿಚಾರ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.

ಮಾತುಕತೆಯು ಬುಧವಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಾತುಕತೆಯು ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ) ಹಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್
ಮಾತುಕತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು 'ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ.. ಇಲ್ಲವೇ.. ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 20,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಆಕ್ಸಿಯಾನ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.