'ಬಾಲ್ರೂಮ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಔತಣಕೂಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೋಜನಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಲ್ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ಚವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಾಲ್ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾಲ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ರೂಮ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಜೆಟ್ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

(ಆಧಾರ: ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ಎಪಿ)