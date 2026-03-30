ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಗೂ ಬಗ್ಗದ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣ: ಏನಿದು ‘ಬಾಲ್ ರೂಮ್’ ?

<p>ಅದು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಘಟನೆಯು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಕಡೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ‘ಬಾಲ್ ರೂಮ್’ ಯೋಜನೆ.. </p>.<h3>ಶ್ವೇತಭವನದ ಕುರಿತು..: </h3><p>1792ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1800ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 132 ಕೋಣೆಗಳು, 35 ಶೌಚಾಲಯ, 412 ಬಾಗಿಲು, 147 ಕಿಟಕಿಗಳಿವೆ. </p><p>1800ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಶ್ವೇತಭವನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. </p><p>ಇದರ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿಯಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇದರ ಬ್ಲೂ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p>1901ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<h3>ಏನಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ‘ಬಾಲ್ ರೂಮ್’: </h3><p>ಶ್ವೇತಭವನದ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು 1902 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಬಂಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p><p>ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ 9/11 ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಗತ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. </p><p>2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಶ್ವೇತಭವನದ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ‘ಬಾಲ್ ರೂಮ್’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. </p><p>90 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್, ಆಗಾಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಬಾಲ್ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಭೂಗತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<h3>ಈ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು..</h3><p>* <strong>ಆಧುನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ:</strong> ಈ ಹೊಸ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ/ಜೈವಿಕ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>* <strong>ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಕೊಠಡಿ:</strong> ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>* <strong>ವೈಟ್ವೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು:</strong> ಈ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣವು 90 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಭವನದ ಮುಖ್ಯ ನಿವಾಸದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,000 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.</p><p>* ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಫ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>2029ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>