ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 26 ಮೇ 2026, 5:37 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವಾದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸತತ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಭದ್ರತಾ ಬೇಲಿ
ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುತ್ತ  ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಶೇಷ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಶ್ವೇತಭವನ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೇಡಾರ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಜಾಮಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಸ್ನೈಪರ್‌ಗಳು, ಸಿಎಟಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕೆ-9 ಶ್ವಾನ ದಳವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಭೂಗತ ಬಂಕರ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂಗತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
13 ಅಡಿ
ಬೇಲಿಯ ಎತ್ತರ
ಮೇ 23
ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
21
ಬಂಧೂಕುದಾರಿಯ ವಯಸ್ಸು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
