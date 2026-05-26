ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ ?

ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನವು, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬೀಳುವುದು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ರಕ್ತದೊಕುಳಿಗೆ ಸಂಚು: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಉಗ್ರರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

ಆದರೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವತಃ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಶ್ವೇತಭವನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಗಡೆ ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಿರುವ 17 ನೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಅವೆನ್ಯೂ ಬಳಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಬಂಧೂಕುದಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಂಧೂಕುದಾರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿಯಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಔತಣ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ, 2025 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿವೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಮಯಮಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ..? ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಶ್ವೇತಭವನದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಹು-ಸ್ತರದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಫ್ಬಿಐನಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮೇಲಿದೆ.

* 13 ಅಡಿಗೂ ಎತ್ತರದ ಬೇಲಿ: ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುತ್ತಲೂ 13 ಅಡಿಗೂ ಎತ್ತರದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 6 ಅಡಿಯಿದ್ದ ಇದನ್ನು, ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ-ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನ