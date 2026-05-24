ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಮೀಪ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ: ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಮೀಪ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂಥೋನಿ ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸ್, 'ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಅವೆನ್ಯೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಬಂದೂಕು ತೆಗೆದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು'.</p><p>'ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಶಂಕಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>'ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>'ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ, ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟಾಕಿಯ ಸದ್ದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಬಾರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಭಯಚಕಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>