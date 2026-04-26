ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಬಂಧಿತ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಭಾತ್ಮಿದಾರರ ಸಂಘದ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 31 ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಅತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಮೂಲದವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಶಂಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭೋಜನ ಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿವೆ.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2,500 ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಾಲ್ ರೂಂಗೆ ಅಲೆನ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಇಂಡೀ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೆನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, 2017ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೊಮಿಂಗ್ಯೂಜ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಜೆಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸಿ 2 ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 2024ರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ನಾಸಾದ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆಣ್ವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಲೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಶೂಟರ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೋರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನಯ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಂಡೀ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಎಂದೂ ಅಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,</p><p>ಫೆಡರಲ್ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಲೆನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ 25 ಡಾಲರ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಪರಾಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೆರಿಕ ಅಟಾರ್ನಿ ಜೀನೈನ್ ಪಿರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>