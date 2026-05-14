ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಘರ್ಷದ ಬದಲು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಷಿ, ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಶತಮಾನತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ನಡುವಣ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಪಾಲುದಾರರಬೇಕು, ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.