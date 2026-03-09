ಕಿರಣ್ ಗಾಜನೂರು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ–ಬೆಳಕು

<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೈತಿಕತೆ ದುರ್ಲಭವಾದುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳೇ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ:</p><p>‘‘ಅದಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೋರೆಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಸತಾರದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೋರೆಗಾಂವ್ಗೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಕೋರೆಗಾಂವ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ</p><p>ವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಹಾಯಕನ ಮರೆವಿನಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ನಮ್ಮ ರೈಲು ಮಾಸೂರು ತಲಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ತಲಪಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಮಹರ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಲು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಡಿಯವನು ‘ನೀವೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ,</p><p>ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯವನು ‘ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಅಂದ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿದ್ದ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಊಟ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಎಂದು ಆತ ತೋರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ನೀರು– ಕುಡಿಯಲು ಬಿಡಿ, ಮುಟ್ಟಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು.</p><p>ರಾತ್ರಿ ತಂಗುದಾಣವೊಂದನ್ನು ತಲಪಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ‘ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದಾತ ಗದರಿದ್ದ. ಚೀಲದ ತುಂಬಾ ತರಹೇವಾರಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು!’’</p><p>ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ವೀಸಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಬಾರದೆ ಭಯ</p><p>ಗೊಂಡ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಒಂಬತ್ತು, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಸಮಾಜ’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಬೇಕಾದ ‘ಕನಿಷ್ಠ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೃತಿ</p><p>ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಪಮಾನವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ</p><p>ಕೊಂಡು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು, ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲ ಸಂಕಥನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಪು ಸಮಾಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ‘ನ್ಯಾಯಯುತ ನೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು’ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೈತಿಕತೆಯ ಬದಲು ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸದಾಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟು ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತ</p><p>ವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಮಾಜ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಾನ ನೈತಿಕ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಜಾತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹೀಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ನೈತಿಕತೆ’ಯನ್ನು ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಕುಚಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜವಾಗಿರಲು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಮಾಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಕುಚಿತ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ವಿನಾಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ತರ್ಕಬದ್ಧ ವಾದವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವಾದ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದು.</p><p>ಜಾತಿ ಆಧರಿಸಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾನತೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಲು ಅನೈತಿಕ ಜಾತಿ–ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವದಂತಹ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಣ್ಣೋಟವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 92, ಶೇ 90 ಹಾಗೂ ಶೇ 82ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒಂದಂಕಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಟುಸತ್ಯವೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಜಾತಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಕಣ್ಣೋಟವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 1980ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ ವರದಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜಾತೀಯ ಅಸಹನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಎರಚಲಾಗಿತ್ತು.</p>