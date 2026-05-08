ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಇತಿಹಾಸ: ಅಲಿಪ್ತ ನೋಟ ಅಗತ್ಯ

<p>‘ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟವನು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?’ ಓದುಗರೊಬ್ಬರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಎರಡನ್ನೂ ಓದಿ. ಸರಿ ಯಾವುದೆಂದು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರ. ಆದರೆ, ‘ಇದೇ ಸರಿ’ ಎನ್ನುವ ಖಚಿತ ಉತ್ತರ ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದೇ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ರಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ‘ಇದೇ ಸರಿ’ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುವವರ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಾದ್ದು ಹೀಗೆಯೇ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ, ಇಂಥವನೇ ನಾಯಕ, ಇಂಥವನೇ ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ‘ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಣೆ’ ಮತ್ತು ‘ಚರಿತ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆ’ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಚರಿತ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಥನ ಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೌಲಿಕವಲ್ಲ ಎನಿಸಿ ದ್ದನ್ನು ಖಳನನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ನಿರೂಪಣೆಯತಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ‘ಬಸವ ಚರಿತ್ರೆ’, ‘ಶರಭ ಚರಿತ್ರೆ’ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ‘ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ’ಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ‘ಜೀವನಮೌಲ್ಯ’ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿಕಾಸ ದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ‘ಮೌಲ್ಯ’ ಎನಿಸಿದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ’ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ ವಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳೂ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು–ಇಲ್ಲದ್ದು, ಬೇಕಾದ್ದು–ಬೇಡದ್ದು ಎನ್ನುವ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ‘ಈ ಘಟನೆಯು ನಡೆದ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೂ ನಿಖರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಬರ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಲೋದಿ ಮತ್ತು ಆಲಂ ಖಾನ್ ಲೋದಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಇವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಫರ್ಗಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾದ ತೊಂದರೆಗಳೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು, ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ದೌಲತ್ ಖಾನ್, ಆಲಂ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ದಾಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಬಹುದು. ರಾಣಾ ಸಂಘ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ ‘ಇದೇ ಸರಿ’ ಎನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಾಬರ್ನೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ಫರ್ಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬರ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಘಟನೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯೇ ಬಾಬರ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ‘ಇತಿಹಾಸ ವಿಧಾನ’ದ ಆಚೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯು ಇತಿಹಾಸ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯ ಕಳ್ಳಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಬಂದ ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒನಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಳು ಎನ್ನುವುದು ಘಟನೆ. ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೂರನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಆಗ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ಸೈನಿಕನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೆಣದ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಣವನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೆಣದ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಕಿಂಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಲೆ ತೂರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಬವ್ವ ಹೆಣದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಶತ್ರು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಾಗ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಕಿಂಡಿಯ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿದರೆ ಹೊರಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು ಪರಿಣತ ಸೈನಿಕರೇ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪರಿಣತ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗಾದರೂ ಮಾನವದೇಹ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೇಹವನ್ನು ಎಳೆದು ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೈದರಾಲಿ ಕಳಿಸಿದ ಸೈನಿಕರು ಯಾರು, ಅವರ ಪರಿಣತಿ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ 80 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು. ಅಷ್ಟು ತೂಕದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಡ್ಗ ಅರಬ್ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ತೂಕದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಅರಬ್ಬರ ಖಡ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಬ್ಬರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಚಲನೆಯ ಕುದುರೆ ವಾಹನದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತೀಯ ರಾಜರ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಚಲನೆಯ ಆನೆ ವಾಹನದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ‘ಕಥೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಕಥೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಎದುರಾಳಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರಾಧನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಅನೇಕ ಮಹಾನಾಯಕರು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಹಾನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಖಳರೆಂದಲ್ಲ. ಅವರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಹಾನ್ ಆಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ‘ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಕಥನ’ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ‘ಅಧಿಕೃತವಾದ’ ಇತಿಹಾಸವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ (ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಡಳಿತ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೆಂಬ ವಿಭಜನೆಯೇ ಹೊರತು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಪಂಥದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ) ಇತಿಹಾಸವು ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ‘ಸಂಕಥನ’ವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ‘ಇತಿಹಾಸ’ವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 80 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 75 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ವಿವರಗಳು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಇತಿಹಾಸದ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಪ್ತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವರಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಇತರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ‘ಮಾನವ ವರ್ತನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ’ವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಪಕ್ಷ, ದೇಶ ಮುಂತಾದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಮನುಷ್ಯರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಿದ್ದುದು. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿರುವ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಅನುಭವ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿ–ಧರ್ಮ–ಪಂಥಗಳ ಗುಂಪಿನವನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ‘ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸದ ಕ್ರಮ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಅಲಿಪ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>