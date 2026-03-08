ಬಸವಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇಖನ: ಮರೆತರಿಲ್ಲ ಭವಕ್ಕೆ ಮದ್ದು! ಅರಿವೇ ಗುರು..

<p>"ಭವ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ದಾರಿ. ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ:</p><p><strong>ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ</strong>: ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭಕ್ತನಿಂದ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಸಾಧನೆ, ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ. </p><p><strong>ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ</strong>: ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು. ತಾನು ಶರೀರವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ಭವ ಬಂಧನಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ</strong>: ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ). ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗದ ದಾಸೋಹ.</p><p><strong>ಸಗುಣ ಉಪಾಸನೆ</strong>: ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ 'ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ' ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋಭಾವ 7 ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ. </p><p><strong>ಗುರು ಕೃಪೆ</strong>: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಭವವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅಷ್ಠಾವರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಯನದ್ದು ಗುರು, ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಿವೇ ಗುರು.</p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು, ದೈವೀ (ಸ್ವ ಆತ್ಮ) ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೇ ಜೀವನದ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಚಿದಾಕಾಶ ತನ್ನೋಳಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ.</p><p>ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲಾ ಜಗವಿದು ನೋಡಾ, ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಪ್ಪ ಪರಿಯ ನೋಡಾ, ಬರಿಯ ಚಿಬ್ಬೆಳಗಿನಾಟವ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲಡೆ ತಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಅರುಣಾಚಲಶಿವ ನೋಡಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>