ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕಸವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದಡಿ ನಿಂತು...

<p><em><strong>ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಕಸರೂಪಿ ಕಸ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟವಿದು...</strong></em></p>.<p>ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾವು–ನೋವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಹಾನಿಗೆ ಜೀವಂತದರ್ಶಿಕೆಯಾಗಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ, ನಾಗಸಾಕಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿನಾಶ ನಮ್ಮೆದುರು ಇದೆ. ಆದರೂ, ನಂತರದ ಜಗತ್ತೇನೂ ಸಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿನಾಶದ ದಾಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಸ!</p>.<p>ಭೂಮಿ, ಬಾನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸವೀಗ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಕಸ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಸವನ್ನು, ಎವರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಾವು ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳೂ ಈಗ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೈಲವೊಂದೇ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೈಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಮೊದಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಕಟು ವಾಸ್ತವ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪೀಠಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಒಣಕಸ!</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಗಳು ದೂಳು ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲಮಿಶ್ರಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತ, ಇಂಗಾಲದ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖತೆಯೋ ಅಧೋಗತಿಯೋ ತಿಳಿಯದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವೊಂದೇ ಪ್ರತಿದಿನ 6,000 ಟನ್ ಕಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟ ಆಡಳಿತ, ನಗರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಾನಿಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2000 ಇಸವಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರತಿದಿನ 200 ಟನ್ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2015ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು 600 ಟನ್ಗೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 4,000 ಟನ್ಗೆ ಏರಿತು. ಈಗ 6,000 ಟನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರೀ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸ್ಫೋಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಊರ ಹೊರಗೆ ತಡೆದು ‘ನಿಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ನೀವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಗಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ... ಮಂಡೂರಿನಿಂದ ಮಿಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಬೆಳಹಳ್ಳಿ... ಹೀಗೇ ಕಸ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪಾಟಿ ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎರಡನೆಯದು, ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅಮಾಯಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಲಿ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ. ಅದರಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮೆಟ್ರೊ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲಾದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೇರಳವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಲಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಸೆಯ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಒಂದು.</p>.<p>2011ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 1.5 ಕೋಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇಡುಕಿರಿದು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನಸಮೂಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇರುವ ನೂರಾರು ಉದ್ಯಮಗಳು, ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಮುಂತಾದವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುವ ಹೂವಿನ ಕಸವೇ ನೂರಾರು ಟನ್ ಆಗುವುದು. ಈ ದಟ್ಟ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ 1.23 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು, ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳು, ಷಟ್ಪಥಗಳು, ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತೀ ವಲಸೆಯೇ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಹಳ್ಳಿಗರು ಏಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ದಿನದ ಕಸಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮುಖ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ ಕಸದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಾವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮರೆಯಬಹುದು? ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಉಪಸೃಷ್ಟಿ ಅಹಂಕಾರ, ಅಸಡ್ಡೆ, ಮರೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಟಿ ಕಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ.</p>.<p>ವಲಸೆಗಂತೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಮೂಲನೆಲದ ವಾಸಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ದಕ್ಕುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪರರಾಜ್ಯದವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆಯಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಲಸಿಗರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಡಳಿತಗಳ ಮೂಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಯದ್ದೇನಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೀಚಿಕೆಯೇ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಯೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದು. </p>.<p>ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ‘ಕಸದಿಂದ ಕಾಸು’ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೆಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಅದು ಕಸದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನ. ಕಸದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಗ್ರಹಿತ ಕಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣಪಾವತಿ ಮೊದಲಾದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಚರ್ಚಿತವಾದರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಣುಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಇತರ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು. ಕೆರೆ–ಕೊಳ್ಳಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು, ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಸಮಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಭಾಗಗಳೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನಜಾತ್ರೆ; ಕಸಸಂತೆ! </p>.<p>ಕಸವೀಗ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ನದಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಎಸೆದುಹೋಗುವ ಕಸದ ಗೂಡಾಗಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರು, ಕಾಡಿನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ತಾವು ನಿಂತ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ ಚದರಡಿಯ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಂದು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದಿರಲಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>