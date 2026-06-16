ಭಾರತೀಪುರ ಕಾದಂಬರಿ – ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭ್ರಮೆ

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸೆರೆಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ನಂಬಿದ್ದನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನು 'ಪರಮ ಸತ್ಯ' ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಯಕರ ಪರವಾದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಜನರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
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