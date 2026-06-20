ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಲೇಖನ |BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದಗ್ರಹಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ

<p>ರಾಜಕಾರಣದ ಧೂಳಿನ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಗಾರೆಗಳಂತೆ ಕಟ್ಟಡವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಕಾಲದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಆಲದಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗೆಲುವುಗಳು ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವು. ಕೆಲವು ಗೌರವಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವು. ಅವು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯ 10 ಜನ್ ಪಥ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಅಧಿಕಾರದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ, ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನೆರಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಸದಾ ಹಸಿರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು.</p><p>ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ತಳಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿದವರು.</p><p>ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರಿಡಾರ್ವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ, ಸಲಹುವ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೂ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇವೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಪಾಹಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವರ ಸಂಗಾತಿಯಾದವು.</p><p>ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಆಲದಮರ ಸದಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ‘ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಋತುಮಾನದ ಮಳೆಯಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ತತ್ವಗಳು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವಾರದಂತೆ ಇರಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನಿಲುವು.</p><p>ತಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಡಿಯುವ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿರಲಿ, ಹೊರಗಿರಲಿ ತಾವು ನಂಬಿದ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೊಂದವರ ಪರವಾದ ಆಪ್ತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಿಲ್ಲವ, ಈಡಿಗ ಹಾಗೂ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.</p><p>ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಬೇರುಗಳು ಇರುವುದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕವಾದ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದರು. ತದನಂತರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<h2>ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು...</h2><p>ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಸದೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸದನವಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ನಂತರ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಾದ ಸರಣಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.</p><p>ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ. ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ತಾವು ನಂಬಿದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವರಲ್ಲ. ‘ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನಾವು ನಂಬಿದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಶಾಶ್ವತ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮಂತ್ರದಂತಿದೆ.</p><p>ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿರಲಿ, ತಮಗೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದವರು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದಾ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗುಣಗಳಲ್ಲೊಂದು.</p><p>ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕ. ಸೋಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡದವರು, ಗೆಲುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುವ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಆ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಓಟವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪಯಣ. ಹುದ್ದೆಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ. ಆದರೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಶಾಶ್ವತ. ಇದು ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆ. </p><p>ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಲ್ಲ; ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತ. ರಾಜಕೀಯದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಳಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ನೆರಳು ನೀಡುವ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹೆಮ್ಮರ ಅವರು. ಈ ಆಲದಮರದ ನೆರಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಹೀಗೆಯೇ ಆಸರೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ.</p><p><em><strong>–ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>