ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles

ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಲೇಖನ |BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದಗ್ರಹಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 6:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressKarnataka politicsKPCCBK HariprasadKarnataka government

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT