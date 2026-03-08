ಆರೈಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಡಿಪಾಯ

<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ; ಇದು ಕೇವಲ ಶಾಸನಸಭೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮೌನ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ—ಶಿಕ್ಷಣ, STEM (ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ), ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರವರೆಗೆ, ಅವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಲವು ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾದನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅವರ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಡಳಿತದವರೆಗೆ ಇದು ಹರಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯು 'ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಈಗ ಕೇವಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀತಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅದೇ 'ಆರೈಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ' (The Care Economy). ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದೇಳುವ ತಾಯಿ ಇವಳು. ಎಂತಹದೇ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಚಲವಾದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪತ್ನಿ ಇವಳು. ಹಗಲಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಲಹುವ ಮಗಳು ಇವಳು. ಈ ಶ್ರಮದ ಬಹುಪಾಲು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು, ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ಈ 'ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯ'ವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರವು (FLFPR) 2017-18ರಲ್ಲಿನ ಶೇ. 23.3 ರಿಂದ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 41.7 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ; ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲವು.</p><p>ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27 ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಲಿಂಗ ಬಜೆಟ್' (Gender Budget) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆರೈಕೆ ಕರ್ತರಿಗೆ (caregivers) ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ: "ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆಯಂತಹ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿಶುಆರೈಕೆ (ಕ್ರೆಚ್) ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಿಶುಪಾಲನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಶುಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಯಂದಿರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ವೇಗದ ನಗರೀಕರಣ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆರೈಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತವು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ @2047' ರತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ: ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಆರೈಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದ 'ಪಾಲನೆಯ ಮೌನ ಶ್ರಮ'ಕ್ಕೆ (Invisible labour of care) ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾಗಿದೆ.</p>.<blockquote><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ</strong></em></blockquote>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>