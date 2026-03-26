ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ

<p><em><strong>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೌದ್ಧಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ದಲಿತರಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲವೇ ದಲಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ; ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೇರಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ....</strong></em></p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಷ್ಟು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಲಿತವರ್ಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಗಿ ದಲಿತರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸುವವರು ಸಹ ತಾವೇ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ; ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸದನಾಸ್ತಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ, ಗಣಪತಿ ಗಳಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರಂತೆ, ಮಾದೇಶ್ವರ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಜುಂಜಪ್ಪ, ಮಾರಿಯಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದತ್ತ ಜಿಗಿದಿರುವ ದಲಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚನ್ನು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಯೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಮಾನವನಂತೆ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ತೋರುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡಿ ರುವ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಗುಂಪು, ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿದ, ಪಾಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆದೇಶಿಸಿದ ಧರ್ಮ’ವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನವಬೌದ್ಧರೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಬೌದ್ಧನಾಗ ಬೇಕೆಂದು<br>ಹೊರಟು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಸರಿಯದೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಜನಾಂಗ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರವೋ ಶಾಪವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಚಿಂತಕರು, ‘ಗೊಂದಲವೇನಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಂತಹವರಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವೇ ದಲಿತರ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಧರ್ಮ. ‘ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಂಬಿಕೆ. ನವಬೌದ್ಧರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.</p>.<p>ದಲಿತರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿದ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ದತ್ತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ? ದಲಿತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಹೊಂದಿದೆಯೆ? ದಲಿತರೆಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧರಾದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೀಸಬಹುದು? ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋಗುವ ಈ ಜನಾಂಗ ತನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಮನಿಸೋಣ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಸುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ–ಎಸ್ಟಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ–ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂಬ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವರ್ಗವು ಬಲಗೈ–ಎಡಗೈ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಂಗಡಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಾರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವ ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿಕರು, ನಾಸ್ತಿಕರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಬೌದ್ಧರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ತಲಾ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನವಬೌದ್ಧರ ಗುಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನಷ್ಟೇ ನವ ಬೌದ್ಧರೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಉದಾರವಾದ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ, ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು.</p>.<p>1. ದಲಿತ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಗಿ ಅತಂತ್ರರು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದೆ, ಹಿಂದೂವಾಗಿಯೂ ಬದುಕಲೂ<br>ಆಗದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು.</p>.<p>2. ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಧರ್ಮ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುಳಕಗೊಂಡಿರುವು ದುಂಟು.</p>.<p>3. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಣಮರೆವುಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕರು ಇದುವರೆಗೂ ಜಾತಿ<br>ಕುರಿತಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>4. ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಂತರ ಆಗಿರುವುದಿದೆ. ಅಂತಹವರು ಬುದ್ಧ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದೆ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೌದ್ಧಾಲಯ ಗಳಾಗಲಿ, ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ.</p>.<p>6. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈಗಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹು ದೆಂಬ ಆತಂಕವಿರುವುದು.</p>.<p>7. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.</p>.<p>8. ಮಾದೇಶ್ವರ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಸಂವೇದನೆಯ ಚೈತನ್ಯಗಳು ತಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ದಲಿತರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ದಲಿತರು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತರುವಾಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಇಂದಿಗೂ<br>ಮುಂದುವರಿದಂತಿದೆ. ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗವೊಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ವೆನಿಸಿದರೂ, ತನ್ನ ವಿಮೋಚನಾ ಪುರುಷನು ತೋರಿ ರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು:</p>.<p>‘ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಲಿತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ, ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರೋಸಿಹೋಗಿರುವ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ ರೂಪು ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿಕನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮೀಯ ನಾಗಲು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮತಾಂತರವಾಗುವುದೋ? ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವುದೋ? ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತಹವರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸು ತ್ತೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಮಡದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವು ದಾದರೆ ಅವಳು ಧರ್ಮಾಂತರವನ್ನು ಬಯಸುವು ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳದೊಂದು ಧರ್ಮ, ನನ್ನದೊಂದು ಧರ್ಮ! ಮಕ್ಕಳದು ಯಾವ ಧರ್ಮ?' ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಕೆಲವರದು. </p>.<p>'ನಾನು ಬೌದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಹತ್ತಿರ ದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?' ಎನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಿತರೊಬ್ಬರ ಗೊಂದಲ. 'ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೌನ–ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿ ತಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಮಾದೇಶ್ವರ–ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕವಿ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬರಹಗಾರರೊಬ್ಬರು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವರು. ಅವರಿಗೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕಿರುವ ಅಡ್ಡಿ ಏನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. 'ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಉಡುಪಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಗನೆ' ಎನ್ನುವ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಅವ್ವಳನ್ನುಇಚ್ಛಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಅವರಿನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಈ ಬರಹ ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಫೋನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಅವ್ವ, 'ಮಾರಿಹಬ್ಬ ಮೂರು ದಿನ ಅಂತಾನೇ ಬಂದುಬಿಡು ಮಗನೆ... ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ಕಾದದು' ಎಂದಳು. ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ, ವಿವೇಕ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ ಇಂದು ನಾನು ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ?