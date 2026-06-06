ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಹಿಂದುತ್ವ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯೆ?

<p>ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಹಿಂದುತ್ವ’ದ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹಿಂದುತ್ವದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಣೆಗೆ ‘ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ’ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಕಟ್ಟಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಡಿ.ಕೆ. ಅವರೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಜಾತ್ಯತೀತರ ತಕ್ಷಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣ, ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹತಾಶೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಸವಳಿದು ಹೋಗಿರುವುದು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಗೊಂದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.</p>.<p>ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವ, ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ–ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಮ–ಹವನ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ–ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಶೇ 84ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 0.27ರಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉತ್ತರ ಇದೆಯೆ?</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೊರಟವರು ಮೊದಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ‘ಹಿಂದೂ<br>ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕೊಂಡಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋದಿಯವರೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ–ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ–ಹವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವ ಹಿಂದೂಗಳೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಅವರೇನು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಕರಂತೆ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟ: ‘ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಮೋದಿಯವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ ಎಂಬ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಂತಹ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಂದೂಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅ ಅಸ್ಸಿ–ಬೀಸ್, ಸ್ಮಶಾನ್–ಕಬರ್ಸ್ತಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಮಾತುಗಳೇ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಅವರ ಅಸಲಿ ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೆ?</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವುದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಮುವಾದಿಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪತನದ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳವೂ ಸುಂದರವೂ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಕೆಲಸದ ಆಚರಣೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕೋಮುದ್ವೇಷ. ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಅನ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಆತ<br>ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಥನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸುಲಭ. ತಲೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಟ್ಟಿ, ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದುತ್ವದ ನಶೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ನಶೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 32,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ತಮಿಳರು ತರಹೇವಾರಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಾ ಧಾರ್ಮಿಕರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಮಿಳರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗಲಾರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಮಿಳರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಮಾಡೆಲ್.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಗುರುಗಳು, ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ವಾಸ್ತು ಬಗೆಗಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ–ವಾಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಗೊಂದಲ ಬರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರದ್ದಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತರು ‘ನಮಗೊಬ್ಬ ಮೋದಿ ಬೇಕು’ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ‘ಮೋದಿಯವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ’ ಎಂದು ಥಟ್ಟನೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹೆದರುವವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಫೋಟೊ ಇಟ್ಟಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಮಾರಂಭ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಫೋಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯದ್ದು. ಈ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಫೋಟೊ ಇಟ್ಟುಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೆ?</p>.<p>ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ‘ಗುಡಿ, ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳಬನ್ನಿ, ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನು ಹೊರದೂಡಲೆನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯ ಬನ್ನಿ’ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವನದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>