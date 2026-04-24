ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕಾಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ!

<blockquote>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಜನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಮಾದರಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.</blockquote>.<p>ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ವರನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್. ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ನೈತಿಕತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾಯಕತ್ವದ ನಿಜ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ರಾಜ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಅಣ್ಣಾವ್ರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ‘ಅಣ್ಣಾವ್ರು’ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ! ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ನೈತಿಕ ನಡಾವಳಿಗಳೂ ಕಾರಣ. ಅವರು ಸದಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಪು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನದಿಯಂತಹ ಕಣ್ಣೋಟ, ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯಂತಿದ್ದ ನಗು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸೆಪಡದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ, ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಗುಣಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಧುರೀಣರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದರೆ, ಅವರು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ‘ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ’ ಎಂಬುದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯವಹಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು–ಕಾಸು ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಸಂತನಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೈಗಂಟಿ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರು ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಗುರುಮಾರ್ಗದ ಪೇರ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ತತ್ತ್ವಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಏಕತಾರಿಯೊಡನೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದವರು ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಚವನ್ನು ಈಗಲೂ ಗಾಜನೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತತ್ತ್ವಸಾಧಕರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರಿಂದ ಗುರುಮಾರ್ಗದ ಸಂತರ ಗುಣಗಳು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಬಂದಿರಬಹುದು.</p>.<p>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದ ಸ್ಥಳ, ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರಿನ ಸಮೀಪವೇ ಹರಿಯುವ ‘ಹೊನ್ಹೊಳೆ’ ಎಂಬ ನದಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಈ ಹೊಳೆಯ ತಾಣ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ತಾನು, ತನ್ನದೆಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ಶಾಬ್ದಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರಡು ಎನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ‘ಹೊನ್ಹೊಳೆ’ಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಂಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತವರಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಆಲದಮರದ ನೆರಳು ಅವರ ದಣಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂತರು ಇರುವುದು ಹೀಗೆಯೇ. ನದಿಯಂತೆ ನಾಡನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ್, ‘ನಾನಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವುದು ಎಂದು. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಆಸೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಸುಬೇ ಅದು’ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘ಉಟ್ಟುದ ತೊರೆದವಂಗೆ ಊರೇನು? ಕಾಡೇನು?’ ಎನ್ನುವ ಶರಣರ ಮಾತಿನಂತೆ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಸಂತರಿಗಿರುವ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೊದ್ದಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜನತೆಯ ನಡುವೆ ಸಂದೇಹರಹಿತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ.</p>.<p>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟರಂತಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಸ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: ‘ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕು, ನಾನೂ ಅವರ ತರಹ ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನೂ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ತಳೆದಿಲ್ಲ’. ಇಂತಹ ನಿರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯ ಮನೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಪು ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಆಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ‘ನನಗಿನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವ ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದ, ಗುರಿಯನ್ನೆಂದೂ ಮುಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಆಗುವಿಕೆಯ ಪಯಣವೇ ಇದು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾಷಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಂತಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಷ್ಟೂ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಂತೆ! ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಕೃತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ರುಕ್ಕೋಜಿ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದ ‘ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ’ಯ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಂಪುಟಗಳು ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬದುಕನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಕಾಸದ ಕಥನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸಂಪುಟಗಳು ಇವು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದರು. ‘ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ’, ‘ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ’, ‘ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ’, ‘ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ’, ‘ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ’ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಂಟಿದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬವಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ‘ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾನವಧರ್ಮವನ್ನು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವ. ಎಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ ಧರ್ಮವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಅತಾರ್ಕಿಕ ದ್ವೇಷ, ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅಸೂಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ತನ್ನ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ನೈತಿಕತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೆಲುವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>