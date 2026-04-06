ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ: ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ- ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ವಿ.ಪಿ. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

<blockquote><strong>ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀಲನಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ–ದೇಶದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನಡೆಯಲ್ಲ.</strong></blockquote>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ, ಆತಂಕವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬರೀ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಶಿಕ್ಷಕರ, ಪೋಷಕರ, ಸಮುದಾಯಗಳ, ತಜ್ಞರ ಹಾಗೂ<br>ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ–ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಯುನೆಸ್ಕೊ ನೀತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳು (2025) ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12, ಯುಎನ್ಸಿಆರ್ಸಿ). ಹೀಗಾಗಿ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಹು-ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಹ–ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕು; ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ (2024) ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮುಂಗಾಣ್ಕೆಯ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಭಾಷೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ–ವರ್ಗಾವಣೆ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು–ಭವಿಷ್ಯ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕು ಆಧಾರಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿನ ನೆಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು– ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ‘ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ’ ಮನೋಧೋರಣೆ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ಚಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿ ನೀತಿ–ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಮೋಜಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರು ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಕರು–ಪೋಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೂರ ಸರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲಿಕೇತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ <br>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ ರಚನೆಯಾಗಲಿ, ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾದ ಐದು–ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ, ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯುಡೈಸ್ (2024–25) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರೌಢ ಹಂತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ತರಗತಿ 1–5) ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ತರಗತಿ 6–8) ಹಂತದ ನಿವ್ವಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ದಾಖಲಾತಿ ಆಚೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯದು. ಅಗತ್ಯ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೆ? ಯೋಚಿಸಲು, ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಸಮಾಜದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ? ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೀವಾಳವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಲಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇಕೆ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುಟದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ’ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಘೋಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು, ಈಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ.</p>.<p>ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮುಂತಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರ. ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಂಕಿ–ಅಂಶ, ಕಲಿಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಾಸ್ತವ ಅನುಭವ – ಇವೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸುದ್ದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ತಿದ್ದುವುದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ–ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9,86,565. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7,47,565, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,46,334 ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ 92,666 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ (2025, ಪ್ಯಾರಾ 3.4.32). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವಂತೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 79,694. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಾಗ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯವೆ?</p>.<p>ಪದೇ ಪದೇ ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮುಂಗಾಣ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ನೀಲನಕ್ಷೆ.