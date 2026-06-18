ಬರ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‘ಕಾರ್ಯ–ಭಾರ’

<p>ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಬಂದುಹೋಯಿತು. ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳು, ಹಸಿರು ನಡಿಗೆಗಳು, ಸಸಿನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪುಟಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಗಿಡನೆಟ್ಟು ನೀರುಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು.</p><p>ಪರಿಸರ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಬರೀ ‘ಜಾಗೃತಿ’ಯಲ್ಲ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲ. ಬೇಕಿರುವುದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು; ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ಆಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳು.</p><p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಏರುಪೇರು, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ, ಭೂಗರ್ಭದ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದುಕಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ಜಿಯೊ–ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಅದರ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ಆಲ, ಅರಳಿ, ಬೇವಿನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇವು ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲವು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಸಸಿ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>‘ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ’ ಯೋಜನೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ<br>ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ‘ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ’<br>ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌದೆ, ಹಣ್ಣು, ಜೇನು ಮತ್ತು ಮೇವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ‘ಕಾಡು ಕಳ್ಳತನ’ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p><p>ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನೀತಿಯಡಿ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ<br>ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ‘ತರುಣ್ ಭಾರತ್’ ಸಂಘವು ಬರಪೀಡಿತ ಅಳ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ‘ಜೋಹಾದ್’ಗಳನ್ನು (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ಪರಿಸರವಾದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ನದಿ ಸಂಸತ್ತು’ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಾರು<br>ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ವಾಗಿ, ಬತ್ತಿದ್ದ ಐದು ನದಿಗಳು ಮರುಜೀವ ಪಡೆದಿವೆ.</p><p>ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಎಂದರಿತು ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ‘ಸ್ಪಾಂಜ್’ಗಳಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಿಟಿಗಳಾಗ ಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೀ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹುಸಿ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕೊಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮುಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. </p><p>ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕತನವೂ ಕಾರಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ, ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತ, ಮನೆ<br>ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇಂಧನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಡೆದು<br>ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಡುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವು ದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ, ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಕಟು ವಾಸ್ತವಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳು, ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಗರೀಕರಣದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ಅಂಕೆಯಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗಾಗಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜನ–ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆತ, ನದಿ ತಿರುವು, ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿವೆ. ಮಲೆನಾಡು, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಡಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಬಯಲುಸೀಮೆಯು ನಿರಂತರ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೋಲಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಒಣಗು<br>ತ್ತಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊರೆದರೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಯುಕ್ತ ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ರೈತರು ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗಗಳ ಉಷ್ಣಾಂಶ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ನೀರು ತಿರುಗಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರೈತರಲ್ಲಿ ‘ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ’ ಕೊಡುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ನಗರ ಗಳು ಹಸಿರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಉಗುಳುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ್ವೀಪಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಸದೃಶ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ವಿಪರ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರಿ ವೃಷಭಾವತಿ,<br>ಕಾವೇರಿಯಂತಹ ನದಿ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹಸಿರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿಯ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.</p><p>ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರದ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸವೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಡಲ ತೀರದ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಝಡ್ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಲ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಲ ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವನಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು.</p><p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ನೀತಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ<br>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ಆಯವ್ಯಯ’ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. </p>