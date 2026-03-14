ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿಯವರ ಬರಹ: ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಸಂತ್ರಸ್ತನಲ್ಲ

<p>ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವು–ನೋವುಗಳಿಂದ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಷ್ಟಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಜೀವಿವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಪರಿಸರದ ವಿನಾಶ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕದ ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಲೇ ಇದೆ. </p>.<p>1960–70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಬಳಸಿದ ‘ಏಜೆಂಟ್ ಆರೆಂಜ್’ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಸುಮಾರು 30<br />ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾದವು.</p>.<p>1983ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಗೊಂಡವು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದವು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೂಳಲಾಯಿತು. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆನೆಗಳು ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವು ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವು. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆನೆಗಳು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಸರಿದುಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾನವ–ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>1991ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು, ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಭೀಕರ ಪರಿಸರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾಕ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸುಮಾರು 700 ತೈಲ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಾಜು 11 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೈಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಹಸಿವು, ಶೀತ ಅಥವಾ ವಿಷಪೂರಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸಾವ<br />ನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ. 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವು.</p>.<p>ಸಮುದ್ರದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಂಗಾಲದ ಕಣಗಳು ಮಳೆ<br />ಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕಪ್ಪು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದವು. ಇದು ಕುವೈತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>2022ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಕಪ್ಪುಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಜೀವಗೋಳ ಪ್ರದೇಶವು ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಂಗುದಾಣವದು. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. ಸೈನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆಚಕ್ರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಶೇ 20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ಮಾನವನ ಅಹಂಕಾರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಒಳಿತಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾಗರಿಕನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವ ಇಂತಹ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಥೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗದಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನೆರಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕವಿದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವು–ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 150 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಕಕ್ಕುವಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವಿದು. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನೇಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಲೋಹಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ಬರೀ ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಘೋರ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ, ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಬೆಂಕಿ, ವಾಹನಗಳ ದಹನ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಬರ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಭಾರೀ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಸಿದುಬೀಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ<br />ಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಮನುಕುಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಂಡಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಚಲನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಮಾನವಕುಲವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಶಾಂತಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಶಾಶ್ವತ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ<br />ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>