ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸ್ತ್ರೀವಾದ; ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಂಗಾತಿ!

ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:09 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:09 IST
ಹಿಂಸೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಯುದ್ಧದಂಥ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ‘ಸ್ತ್ರೀವಾದ’ಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿಗಲ್ಲ; ಗಂಡಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ! ಮೌಢ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದವೇ ದಿಕ್ಕು–ದೆಸೆ.
