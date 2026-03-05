ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸ್ತ್ರೀವಾದ; ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಂಗಾತಿ!

<blockquote><em>ಹಿಂಸೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಯುದ್ಧದಂಥ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ‘ಸ್ತ್ರೀವಾದ’ಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿಗಲ್ಲ; ಗಂಡಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ! ಮೌಢ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದವೇ ದಿಕ್ಕು–ದೆಸೆ.</em></blockquote>. <p>ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡನ್ನು ಒಡೆದು ನೋಡುವುದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಹ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ, ಅರಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಫ್ಯಾಷನ್ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗಾತಿಯೋ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗಾತಿ ಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದವಿನ್ನೂ ಹಲವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕೆ? ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಿವಿ ಬೇಕಲ್ಲವೆ?</p>.<p>ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮೂರ್ಖಾತಿ ಮೂರ್ಖ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಜ್ಞಾನದ ಧೈರ್ಯವೇ ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡಾಗ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ (ಮಕ್ಕಳೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ) ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ತನಗೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಪುಂಡುಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇಶ ದೇಶಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಒಡೆತನ, ಯಜಮಾನಿಕೆಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ಬೇರೇ ಅತೃಪ್ತಿ; ಅದರ ಮೂಲ ಹಿಂಸೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಆಡಳಿತ ವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಪುರುಷನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ, ಸಂಘರ್ಷ, ನಾಯಕತ್ವದ ಹಪಹಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಫಲ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಎಳೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು, ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಸಹಜ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆಗಳ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವೂ, ವಿಕೃತವೂ, ಭಯಾನಕವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಅದರ ವಿವರ ಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮದ್ದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಯುದ್ಧಗಳ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಗಮನವನ್ನು ಅತ್ತ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಮೋಜಿನ ಜೀವನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಿಲುಕಿ ಕೊಂಡರು ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಶೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ಜರಿದು ಮರೆತುಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಬಾಲಕಿಯರ ಅನುಭವವು ಬರೀ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿ ರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಧೀನ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವ ಗಂಡುಪಕ್ಷಪಾತಿ ಚಿಂತನೆಯು ಅವಳ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸರ್ಕಾರಯಾವುದೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಲಿಪಶುಗಳೆಡೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಕರುಣೆಯೂ ಮೇಲ್ನೋಟದ ನಾಟಕವೇ ಆಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳಿಗರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖ್ಯಾತನಾಮರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗದಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಂದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಮನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎರಡನೆಯದು, ತಮಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ, ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಪತ್ತು, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು/ದಮನಿತರು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದಾಗದೇ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕವಚವಾಗಿ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನತೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಾಸಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಳಮಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ವಿವಾದ, ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರೇಮಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಂಡನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್, ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಪೀಡನೆ ಮೊದಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹಂಗಿಸುವುದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ಯೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪರಾಧಗಳೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ದಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯದ ತರಬೇತಿಯ ಫಲವೇ ಆಗಿವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಜೀವಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ಗಂಡಿನ ಬದುಕನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ದೇಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಂಡು ದಾಟಿಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ದಾರಿ ಯನ್ನು ಆಕೆಯೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದಾಗ, ಬಿಸಿಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು. ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಮೂಢತೆಯಿಂದಲೂ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚಿಂತಕಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಚೊಡರೊವ್ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯುವಕರ ಹತ್ತಿರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವನ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿ ದಾಗ– ಗೌರವ, ಕರ್ತವ್ಯ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ನಿಜವಾದ ಗಂಡಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ವೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಬಲಿಷ್ಠ, ಕಠಿಣ, ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವ, ಹೇಗಾದರೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರಬೇಕಾದವ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಬೇಕಾದವ, ಪೌರುಷ ತೋರಬೇಕಾದವ ಎನ್ನು ತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಯುವಕರ ಮೇಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದಾಕೆ ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃತಕ ನಿರ್ಮಿತ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯುವಕರಿಗಿರುವ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರ ಬಳಿ ‘ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ‘ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ’ ಅಂದರು. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು, ‘ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ತುಂಬಾ ‘ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ’ ಅಂದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸುವ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಳು ನಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಜ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಬ್ಬರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇದ್ದು ಯಾರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಯದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯದೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ‘ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹೆಂಗಸರ ಯಜಮಾನಿಕೆಯೇ ನಡೆಯುವುದು’ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರಿಗೆ, ‘ಹೌದೇ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆಯೇ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ‘ಹೌದು’ ಎಂದರು. ‘ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ‘ಹೌದು’ ಅಂದರು. ‘ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ‘ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದರು. ‘ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾನತೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?’ ಎಂದಾಗ, ‘ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಚೊಡರೊವ್ ಇದನ್ನೇ ‘ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮದರಿಂಗ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೇ ದಾಟುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಿಯತನಕ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಕೊಡುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದು ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇದುವರೆಗೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾದ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ದ್ವೇಷದ, ವಿನಾಶದ, ವಿಭಜನೆಯ, ಆಕ್ರಮಣದ ಜೀವನವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>