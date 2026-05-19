ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಲೇಖನ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು

<p>ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂದಾಜು ₹27,048 ಕೋಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಫಾರೀನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ (ಎಫ್ಪಿಐಗಳು) ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಣವೇ 2.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಂಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ₹1.66 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 1.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮೊತ್ತವೇ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆದೋರಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು. ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೋ, ಆಗ ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ, ಎಫ್ಪಿಐಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2026ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟಗಾರರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರು ₹35,962 ಕೋಟಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು, ₹22,615 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟವೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಐಪಿಒಗಳಂತಹ ನೂತನ ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ₹12,468 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಒಂದು ಐಪಿಒ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಹೀಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಸರಳ. ಭಾರತ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀ ಹಣ ದೇಶದಿಂದ ತೆರಳುವುದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಈ ವರ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುತೇಕ 7% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ₹96ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಇತರ ವಿದೇಶೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 94ರ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವೆಂದರೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ₹96 ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಭಾರತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬಹುದು.</p><p>ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಅದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಒಎಂಸಿ) ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆಮದು ದರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುವಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡದಂತಿರುವ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 107 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>