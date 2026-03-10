ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ನಿಂತಿವೆ ಹಡಗುಗಳು; ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳೀಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿ!

<p>ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ, ಮೌನವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಎಂದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದುದಾರನಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಭಾರತ 33.15 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು (ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ) ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದಾಜು 12.8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಲವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ:ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪುರಿ.ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಗ್ದಾಳಿ. <p>ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ 50%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ 80% ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಸ಼್ ಜಲಸಂಧಿ ಎನ್ನುವ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಬಿಡವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಂತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊರ್ಮುಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಭಾರತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂದಾಜು 6.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಂದಾಜು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 13 ಮಿಲಿಯನ್ (1.3 ಕೋಟಿ) ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ 55,000ದಿಂದ 60,000 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಈ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 30% ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 25 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಈ ಅವಧಿ 21 ದಿನಗಳದಾಗಿತ್ತು. ಪೂರೈಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಪೂರೈಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಖಾತರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದರ್ಶಿನಿಗಳು, ಹೊಟೆಲ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜು 40,000 ಹೊಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಂತಹ ದರ್ಶಿನಿಗಳಿಗೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ.</p><p>ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, 19ರಿಂದ 47.5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, 14.2 ಕೆಜಿ ಅನಿಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳ ಅಡುಗೆಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 115 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p><p>ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಒಇಎಂ) ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಬಳಕೆಗಾರರಿಗಿಂತ, ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಟೇನ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಔದ್ಯಮಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇಂದಿಗೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ 25ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು - ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೂತನ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ದೇಶಗಳೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಮದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಅಂದಾಜು 10% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p><p>ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>