ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಅಪಾಯ: ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

ಮೇ 10ರ ಭಾನುವಾರದಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಂಚಾರವಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಭಾರೀ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ, ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಗುಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ 45ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ 40ರಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.</p><p>ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದ. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆತನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆಯ ಬಳಿಕ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಲಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಎಸೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಚಲನವಲನಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಿಗೂ ಆತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರಬಹುದೇ ಎಂದೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಈಗ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಎಂದರೇನು? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಅಥವಾ ಜೆಲಿಗ್ನೈಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕ್ವಾರೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುರಂಗ ತೋಡುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ