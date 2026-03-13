ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಯುದ್ಧ

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಟಿ.ಎಸ್‌.
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gas cylinderIranwarIsrael-Iran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT