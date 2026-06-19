ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಏನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣ?

ರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
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ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದುದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದುರವಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
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