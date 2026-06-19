ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಏನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣ?

<blockquote><strong>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದುದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದುರವಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.</strong></blockquote>.<p>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೊರೆಯುವು ದರ ಹೊರತು ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೂ ಆಗಿರ ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಕೆಯೂ ಕಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೇ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೂ ಅರ್ಹತೆಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯು, ಸ್ಥಾಪಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೊರೆಯದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಿನಿಕರಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಡಿಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆಧಾರಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಟಿಇಟಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾದುಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಬೇರಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಚಿಂತನೆಯೂ ಹೌದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಡೆತನ ಇದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಡೆಯ ತನ್ನ ಒಡೆತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ಬದಲು, ತನ್ನ ಒಡೆತನದ ಘಟಕ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳ ಆಡಳಿತ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೌಕರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೇ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕದ ಒಡೆಯ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಡೆಯ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಉದಾರವಾದಿಯೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನೌಕರ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಶಿಸ್ತು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಮಗದೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು; ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸಾಧಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಬೇಕು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದರ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕುಟುಂಬವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಡುವ ಬೆಂಬಲ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ದುರ್ಬಲವಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸಾಧನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆ? ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆದೀತೆ?</p>.<p>ಇವತ್ತಿನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ಮಾಡದೆಯೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಪದವಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ‘ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನವನ್ನಷ್ಟೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯ ಘಟಕಗಳು; ಎರಡನೆಯದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕದಷ್ಟೇ ವೇತನ ಮತ್ತಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು; ಮೂರನೆಯದು, ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಉದಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ಬೆದರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬೈಗುಳವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲೂ ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿವು ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿವು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ, ‘ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಗಳು’ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ನಡೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ.</p>.<p>ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಯುವಜನರ ಒಲವು ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಘಟಕದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಆಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅದರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>