ಹಿಮದ ಯಾನ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗಾನ

<p>ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶ್ವೇತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೌನ ಆಹ್ವಾನ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮತಾಲ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಲೋಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಡಿ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಸರೋವರ, ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶಿಖರಗಳು, ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಚಳಿ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಹಸಿಗರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರೂಪ್ಕುಂಡ್, ಆಲಿ ಬುಗ್ಯಾಲ್, ಬೇದಿನಿ ಬುಗ್ಯಾಲ್ ಮೊದಲಾದ ಚಾರಣಗಳ ಬೇಸ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾದ ಲೋಹಾಜಂಗ್– ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 7,650 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯು ನಮ್ಮ ಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಹಿಮ ಶಿಖರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲೋಹಾಜಂಗ್ನಿಂದ ಬೇಕಲ್ತಾಲ್ ಕಡೆಗಿನ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರುಹಾದಿ ದಟ್ಟ ಓಕ್, ಫರ್, ಸಿಡಾರ್ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ದಾರಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಮದ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂಥ ಆನಂದ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಹೊಸ ಅನುಭವ.</p>.<p>ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬೇಕಲ್ತಾಲ್ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಬಿರ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಮಸುಕಿನ ಬೆಳಕು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹಿಮವನ್ನು ಅಗೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ– ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕೇತದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸರೋವರ, ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ಓಕ್ ಮರಗಳು, ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಉಷ್ಣತೆಗೂ ಮೀರಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಝಂಡೀ ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮತಾಲ್ನತ್ತ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರುಹಾದಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು–ಅದು ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ತಂಡದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಳಿಕ ವಿಶಾಲ ಹಿಮ ಮೈದಾನ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ತ್ರಿಶೂಲದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ನಂದಾಘುಂಟಿ ಶಿಖರಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಾದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ, ಹೊಂಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ ಹತ್ತಿರವಾಗತೊಡಗಿತು.</p>.<p>ಹಿಮ ಕರಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಸರೋವರ ತಲುಪಿದೆವು. ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು ಹಿಮದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.ಸರೋವರದ ಸಮೀಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆವು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಿಟ್ ಯಾನವಿತ್ತು–ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆವು.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮೈನಸ್ 8 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೂ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ಸಮಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆವು. ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿದಾದ ಏರುಹಾದಿ–ಮೌನ, ಕತ್ತಲೆ, ಉಸಿರಿನ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಒರೆಯುವ ಶೂಗಳ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು. ಆದರೂ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿದಾಗ, ನಾವು 12,250 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದೆವು.</p>.<p>ಎದುರಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಖರಗಳು–ನೀಲಕಂಠ, ಚೌಖಂಬಾ, ಕಾಮೆಟ್, ಹಥಿ-ಘೋಡಾ, ಬೆಥಾರ್ಟೋಳಿ–ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರ್ವತಗಳು ಗುಲಾಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು. ‘ಅಲ್ಪೆನ್ಗ್ಲೋ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಆ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಐದು–ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಕಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಿಮದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮತಾಲ್ ಕೇವಲ ಚಾರಣವಲ್ಲ. ಅದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠ. ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾಠ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪಾಠ. ಹಿಮದ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಝಂಡೀ ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೇಗಮ್ ಟೋಕ್ ಶಿಬಿರ ತಲುಪಿ, ನಂತರ ಲೋಹಾಜಂಗ್ಗೆ ಮರಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು–ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅನುಭವಗಳ ಗುರುತುಗಳು.</p>.<p>ಋಷಿಕೇಶ್, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೂಲಕ ಲೋಹಾಜಂಗ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆಚಳಿಗಾಲದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮತಾಲ್ ತನ್ನ ಶ್ವೇತ ಮೌನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಒಳಯಾನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಿಮ ಕರಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಭಾತ–ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬೆಳಕು–ಎಂದಿಗೂ ಕರಗದು.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-51-185762480</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>