ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಭಾರತದ 1,000-ಕಿಲೋ ಬಾಂಬ್

<p>ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಾಂಬನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಬದಲು, ನೂರಾರು ಚೂಪಾದ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಚಿಮ್ಮುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ. ಅದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು, ವಾಹನಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡು, ಶತ್ರುಗಳ ನೆಲೆಗಳೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದೇ ಎಂಕೆ-84. ಈಗ ಭಾರತವೂ ಈ ಬಾಂಬ್ನ ತನ್ನದೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಏನು ಈ ಎಂಕೆ-84?</strong></p><p>ಎಂಕೆ-84 ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ತೂಕವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬಾಂಬ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಗಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ನಿಂದ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಾಗುವುದು. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವೇವ್ (ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು), ತುಣುಕುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ (ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಶರವೇಗದಿಂದ ಸಾಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಲೋಹದ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುವುದು), ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು, ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ಸೇತುವೆಯನ್ನು, ಸಶಸ್ತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲವು.</p><p>ಈ ಕಚ್ಚಾ ಎಂಕೆ-84 ಬಾಂಬನ್ನು ತಜ್ಞರು 'ನಿರ್ದೇಶನ ರಹಿತ' ಅಥವಾ 'ಡಂಬ್ ಬಾಂಬ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಸದಿಂದ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇನಾದರೂ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಿಲಿಟರಿಗಳು ಎಂಕೆ-84ರಂತಹ ಬಾಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಖರ ನಿರ್ದೇಶಿತ ದಾಳಿ ಬಾಂಬ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್, ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಾಂಬ್ ತನ್ನ ನಿಖರವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗುರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೀಚೆ ಬೀಳಬಹುದಾದ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಈ ಕಿಟ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಭಾರತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತತ್ಸಮಾನ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಯಾವುವು?</strong></p><p>ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧಗಳೆಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂದಾಜು 500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರುವ ಹ್ಯಾಮರ್ (ಇದನ್ನು ಎಎಎಸ್ಎಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೈಸ್-1000 ಬಾಂಬ್. ಈ ಆಯುಧಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ, ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಆಯುಧಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಆಯುಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ, ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಆ ದೇಶಗಳೊಡನೆ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಸಿ, ಅವು ಬಾಂಬ್ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತು, ಈ ವಿದೇಶೀ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಯುಧದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇರದಿರಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಲಂಬನೆ ಗಂಭೀರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಲ್ಲದು.</p><p><strong>ಭಾರತ ಈಗೇಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ?</strong></p><p>ವಿದೇಶೀ ಅವಲಂಬನೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನಿ ನೀಡಿ, 'ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೇಕ್-II ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವೇ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ, ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಡಮ್ಮಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳು ಒಂದು ಬಾಲದ ವಿಭಾಗವನ್ನೂ (ಟೇಲ್ ಯುನಿಟ್) ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಇವು ಬಾಂಬಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಾರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸರ್ಕಾರ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಿಡಿಎಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600 ಬಾಂಬ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಐಡಿಡಿಎಂ ಎನ್ನುವುದು ಇಂಡಿಜೆನಸ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫಾಕ್ಚರ್ಡ್ (ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ) ಎನ್ನುವುದರ ಹೃಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಭಾರತದೊಳಗೆ, ಭಾರತೀಯರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಸವಾಲಿನದು?</strong></p><p>ಎಂಕೆ-84ಗೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರ ಕವಚ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಗಾದರೆ, ಆಗಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೋಟ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕವೂ ಸಹ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳಿಸುವುದನ್ನು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನ, ಬಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಲುಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು, ಆದೇಶ ನೀಡಿದಾಗ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರ ಟೇಲ್ ಯುನಿಟ್ ಸಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಂಬಿಕಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದು, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕು.</p><p>ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ನೂತನ ಬಾಂಬ್ ಸು-30ಎಂಕೆಐ ನಂತಹ ರಷ್ಯನ್ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು, ಅಳವಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂವಹನ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಾಂಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ವಿದೇಶೀ ಕಂಪನಿಗಳೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಡಿ ಆಯುಧ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ತನಕದ ಹಾದಿ ಅಂದಾಜು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬಹುದು.</p><p>ಭಾರತ ಈಗ ಕೇವಲ ಆಯುಧಗಳ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 