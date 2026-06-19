ಭಾರತದ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ನೂತನ ಆಯುಧ ಘೋಸ್ಟ್!

<p>ಜೂನ್ 15ರಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯವೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಾಚೆ, ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎನ್ನುವ ನೂತನ ಆಯುಧದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದೊಂದು ಹಾರಾಡುವ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು, 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಈ ಆಯುಧದ ವಾಸ್ತವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಈಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳೂ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ, ಪೈಲಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುವ ಬಹಳ ವೇಗವಾದ ವಿಮಾನ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನೂತನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದೊಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದುರ್ಬಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಧಾನ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಅನಾಹುತಕಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ದ ಘೋಸ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೇಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇದು ನೆಲದಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಬ್ಬಿದಂತೆ ಹಾರುತ್ತಾ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ನೇರವಾದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಾ, ಶತ್ರುಗಳ ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಪಾಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುವಾಗಲೇ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೆದುಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳೇ ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹೃದಯವಾದ ಮಾಣಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಟರ್ಬೋಫ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದರೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ, ಕೊನೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಈ ಆಯುಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಅದರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ. ಇದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಂದ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿಂದ, ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಡಿತಲೆ ಅಥವಾ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಾಗೆಂದು ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ, ಬಹುತೇಕ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆಯಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಭಯ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. 2020ರ ವೇಳೆಗೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಂದು ವಿಫಲ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೋಲೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೀಗ ಜಗತ್ತು ಘೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು 'ಭಾರತದ ಟೊಮಾಹಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ 1983ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಐವತ್ತು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ದೇಹ, ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೀಕರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೇಲುಗೈ ಹೊಂದಿದೆ. ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾದ ಯುಕೆ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾರತವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿದೇಶೀ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆಧುನಿಕ ಸಮರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತವೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾರತ ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯಂತೆ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p><br><strong>(ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ: ಲೇಖಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>