ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಐಎನ್ಎಸ್ ದುನಾಗಿರಿ, ಸಂಶೋಧಕ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೇ

<p>ಜೂನ್ 21ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಮೂರು ನೂತನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೌಕೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ನೌಕೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆಯ ನೌಕೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನಕಾಶೆ ರಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಮೂರನೇ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೂರು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ದುನಾಗಿರಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಂಶೋಧಕ್, ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಗ್ರೇಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ ಮೂರು ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ಜಿಆರ್ಎಸ್ಇ) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬಳಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 2025ರ ಬಳಿಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂರು ನೌಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಎನ್ಎಸ್ ದುನಾಗಿರಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ನೌಕೆಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಾದರೂ, ಕರಾವಳಿ ತೀರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ, ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 17ಎ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಂದರೆ ನೌಕೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಂದರೆ, ಶತ್ರು ರೇಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.</p><p>ಐಎನ್ಎಸ್ ದುನಾಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಂಎಫ್ಸ್ಟಾರ್ ರೇಡಾರ್ನಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಅವುಗಳತ್ತ ಸಾಗಲು ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋನಾರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಆಯುಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂತಹ ನೌಕೆಗಳು 'ನೀಲಿ ನೀರಿನ' ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ತುಂಬಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೌಕೆಗಳು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಅಪಾಯಗಳಾದ ಶತ್ರು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಅಪಾಯಗಳಾದ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲವು.</p><p>ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಂಶೋಧಕ್. ಇದೊಂದು ಸರ್ವೇ ವೆಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಮುದ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ನಕಾಶೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಸಮುದ್ರದ ತಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಹಾಕುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನೌಕೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಬೀಮ್ ಎಕೋ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಆಳದಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮುದ್ರ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಖಾಲಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು, ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಹವಳ ದಿಬ್ಬಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಬಿಡವಾದ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿರಿಂದ, ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು, ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಥಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಈ ನೌಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಸಮುದ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಸಂಧಾಯಕ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಗ್ರೇ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದ, ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳ ಬೇಟೆಗಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದರುಗಳ ಬಳಿ, ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ಬಳಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಳಿ ಕಿರಿದಾದ ಕರಾವಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶತ್ರು ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ನಾಲಾ ವರ್ಗದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ ಟಾರ್ಪಿಡೋಗಳು, ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಬ್ಮರೀನ್ ನಿರೋಧಕ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಸೋನಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳು, ಮತ್ತು ನೀರಿನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಗ್ರೇಯಂತಹ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಕ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ.</p><p>ಇವೆಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಈ ಮೂರು ನೌಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವೆಂದರೆ, ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಈಗ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ವಿಶಾಲ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ದೂರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವೇ ಹಡಗುಗಳು, ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಣ್ಣ ಬೇಟೆಗಾರ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದೆಲ್ಲದರೊಡನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳು ಶೇ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೌಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>