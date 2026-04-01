ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದೈತ್ಯ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ!

ಸುತ್ತಲೂ ವೈರಿಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧ, ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. 1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖೊಮೇನಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

1980ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇರಾನ್ಗೂ ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಲವಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತ ಇರಾನ್ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಡದೆ, ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ (ಲೆಬನಾನ್), ಹಮಾಸ್ (ಗಾಜಾ), ಮತ್ತು ಹೌತಿ (ಯೆಮೆನ್) ಉಗ್ರರ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾಹ್ದಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಇರಾನ್ನ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಜತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ

ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಾಶವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 1953ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪಲ್ಲಟ ನಡೆಯಿತು. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಸದ್ದೇಘ್ ಅವರು ದೇಶದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಸದ್ದೇಘ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದವು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದು ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ. ಅಮೆರಿಕದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದ ರೆಜಾ ಪೆಹ್ಲವಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖೊಮೇನಿ. ಆ ದ್ವೇಷ ಇವತ್ತಿನ ತನಕವೂ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಸಿರಿಯಾ, ಯೆಮನ್, ಲೆಬನಾನ್, ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾಕ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ನೀಡಿರುವ ತನ್ನ ನ