ಮರೀಚಿಕೆಯಾದ ನಂಬಿಕೆ: ಇರಾನಿಗೆ ಬೇಕು ಪರಮಾಣು 'ವಿಮೆ'

<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಇಂತಹದ್ದೇ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.</p><p>ನಾವು ಈಗ 2015ರ ಸಮಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುದೀರ್ಘ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ಜೆಸಿಪಿಒಎ) ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಇರಾನ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅದರೊಡನೆ, ತನ್ನ ಸಂವೃದ್ಧಿತ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 97% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 3.75%ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಕೇವಲ 3.7% ಸಂವರ್ಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇರಿದ್ದ ಭಾರೀ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನೈಜ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.</p><p>ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪರಮಾಣು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಇಎ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಇರಾನಿಗೆ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ನಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, 1979ರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಇರಾನಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಟೆಹರಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕವೇ 1967ರಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇರಾನಿಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ 1979ರಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವು. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಮಾಣು ಘಟಕ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯುರೋಡಿಫ್ ಎನ್ನುವ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಇರಾನಿನಿಂದ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಈ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಸಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, 1991ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅರ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಬುಶೆಹೆರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವಂತೂ ರಷ್ಯಾದ ನೆರವಿನಿಂದ 2011ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇರಾನಿಗೆ "ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಸಂವರ್ಧಿತ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ನೀವೂ ಹಾಗೇ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇರಾನ್ ಅದನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಎರಡರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಸ್ಪೇನಿನ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೇ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿವೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಧನ ಆಮದು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಇರಾನಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇರಾನ್ ಇಂದು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕು ಎಂದೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ, ಇರಾನ್ ಸ್ವತಃ ಎನ್ಪಿಟಿಗೆ (ಜಾಗತಿಕ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ) ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಎನ್ಪಿಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಾದಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ವಿಮುಖ ಧೋರಣೆಯಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ 2003ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಅಮೆರಿಕ 'ಶೂನ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ'ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಡನೆ, ಇರಾನ್ 60% ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಂವರ್ಧಿಸಿರುವ (ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 90% ಶುದ್ಧತೆ ಬೇಕಿದ್ದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ) 400 ಕೆಜಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ತನಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಇರಾನ್ ಭೂಗರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಬಹುಶಃ ಇರಾನ್ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂವರ್ಧಿತ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಾಂಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು, ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಹೊಂದಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂತರವಂತೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ನೈಜ ದುರಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಷರತ್ತುಗಳು ಪೂರೈಸಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ದೇಶ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿತು. ಈಗ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕ, ಜಗತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ! ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಪಾಠಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>(ಲೇಖಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ)</p>