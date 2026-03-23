ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಲೇಖನ: ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ..

<p>ಇಂದು ಭಾರತವು ಮತ್ತೊಂದು 'ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ - 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನ'ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಯರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಜನ ಭಾಗೀದಾರಿ' ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ' ವಿಧಾನವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ . ಇದು 'ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್' ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಸ್ಥ ನಾರಿ, ಸಶಕ್ತ ಪರಿವಾರ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ '100 ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಅನುಭವವು ಜನರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದೇಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಳಿಕೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2015 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದು ಕ್ಷಯರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳವರೆಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಕೂಡ 'ಟಿಬಿ ವಿಜೇತರು' ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಇತರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ಇತರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಿಣತಿ, ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಮೈ ಭಾರತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆಯ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಮೈ ಭಾರತ್' ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನೋ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರೋಗ ಹರಡಲು ಇಂಧನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಾಗದ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಗತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವ 'ನಿ-ಕ್ಷಯ್ ವಾಹನಗಳು', ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 32.65 ಲಕ್ಷ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ 10.9 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ತಪಾಸಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕ್ಷಯರೋಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಗೊಬಲ್ ಸೌತ್ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ) ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನಗರಗಳು ಕ್ಷಯರೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳಾಗಿವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ರೋಗವು ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನಾವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಸಾಹತುಗಳು (ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು), ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p><strong>ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ..</strong></p><p>ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಭಾರತವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಾಗಲೆಲಾ, ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು, ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುವ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನವು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರಿ ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ, ನಾವು ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿದ "ಹೌದು, ನಾವು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬಹುದು" (Yes, We can End TB) ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ.</p>