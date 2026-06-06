ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ BJP: ಗಂಗಾಧರ ಮೊದಲಿಯಾರ್

<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಹಳಬರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಯುವಜನರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು. ವಿಜಯ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳಬರನ್ನು, ವಯಸ್ಸಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮತದಾರರು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ವಿದ್ಯಾವಂತ, ವಾಗ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ವೈಖರಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರನ್ನು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ. ತಪ್ಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವಾದರೂ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ತಮ್ಮ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುವ ಪಡೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ, ತರಬೇತು ನೀಡಿ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನಪರ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದು, ಚಿತ್ರ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ, ಯುವಜನರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳ ಉದಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದುದು, ಯುವಜನ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ, ಇದುವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಕಳಗಂ ಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಜನ ಪ್ರತೀ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ 47 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ 23 ಶಾಸಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಮಾರಿ ನಾಯಕ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಜಿನಮನೆ ಚೂರುಚೂರಾಗಿದ್ದು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಗುರುತೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ದೈತ್ಯನ ಎದುರು ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದ ಎಐಎಡಿಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸೀಟುಗಳನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಅದುವರೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನೇ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅರಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲವೇ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳಿದ್ದ, ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಯಿತು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆ.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದು 2020 ರಲ್ಲಿ. 2011 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ. ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ಅಧಿಕಾರಿಯೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಟಫ್, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯೆಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಜನ ‘ಸಿಂಗಂ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸಿಂಗಂ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದದ್ದೇ ತಡ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಯೂನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಯುವಜನರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುವರಕ್ತ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ, ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನೂ ಸೆಳೆದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಆಳುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಮೂಲಕ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು, ಅವರ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೂಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮನೆಮನೆ ಮಾತಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 200 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ‘ಎನ್ಮಣ್, ಎನ್ಮಕ್ಕಳ್’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 2023 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 200 ದಿನಗಳ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಮನೆಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 20 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಪಾರ ಬಲ ತುಂಬಿತು. </p><p>‘ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ’ ಎನ್ನುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಇದೂ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ರಾಹುಲ್ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಜನನಾಯಕರು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. </p><p>ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಮಕುರುಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಆಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದ್ದ ಮತ ಗಳಿಕೆ ಶೇಕಡಾವಾರು 5.56 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳಿಕೆ ಶೇ 11.38 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು.</p><p>ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರವಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಯಿತು. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಠಾಕ್ರೆಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ರಾಜಾ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು, ಅದು ರಸ ಮಲೈ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಒಬ್ಬ ಜೀರೋ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ತುಮುಲ ಹೊರಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಬೇಕೆಂಬ ತವಕ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮನ್ನಣೆ. ಇದರಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರದು ಯುವರಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯದೆ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. ಅದಾಗಲೇ ಯುವನಟ ವಿಜಯ್ ಸ್ವ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲೂ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದುಗೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜನ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳು ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರುವ ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿತು. ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರದು ಡಿಕ್ಟೇಟ ಧೋರಣೆ. ಅವರ ಸಮನಾಗಿ ಯಾರೂ ಬೆಳೆಯಬಾರದು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ದೂರಾಲೋಚನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರನ್ನು ತೆಗೆದು, ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಎನ್ನುವ ಶಾಸಕನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಆತ್ಮೀಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಯಿತು. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತಾಳಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೆಂಗೋಟ್ಟಯ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರು, ಶಶಿಕಲಾ, ದಿನಕರನ್ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸನಿಹ ಬರಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆ ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ದುರಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ನೆಲದ, ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಂತರಂಗ ಇನ್ನೂ ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಜನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಭಾರತದ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಇಂಗಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮಾನ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಂತಹ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>