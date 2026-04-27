ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಮೌನ, ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣ

<blockquote>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನ ಆಕರ್ಷಕ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</blockquote>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಟೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಸರತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ಆಯಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಿಸಿಲನಾಡಲ್ಲೂ ತಗಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಂದಿಗೂಡಿನಂತಹ ಮನೆಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವ ಬಡತನ, ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು 2007–08ರಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಎಚ್ಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2013ರಿಂದ 371(ಜೆ) ಕಾಲಮ್ಮಿನ ಅನ್ವಯ ಇದನ್ನು ‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ’ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಆಗಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2013–14ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹24,773.30 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹17,728.80 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ₹15,803.92 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 43,397 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 35,013 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 2025–26ರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದಂತೆ ₹16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲು ₹6,400 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಎದುರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವಂತೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025–26ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (0.738) ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (0.687), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (0.668), ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ (0.665) ನಂತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ (0.538), ಕಲಬುರಗಿ (0.539), ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು (0.562) ಕಡಿಮೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ 10 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 8 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿವೆ: ಶಹಾಪುರ, ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಸುರಪುರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ವೈರುಧ್ಯವೆಂದರೆ 2025–26ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪಥ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 38 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1,150 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ₹1,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರವರೆಗೆ, 1,124.91 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 63 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು (286 ಕೆಲಸಗಳು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ₹208.56 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 168.37 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ) ಅಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ 1,16,816 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 79,373 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ; 37,443 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಶೇ 8) 13,183 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 7,393 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ 5,790 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40,724 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, 25,806 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ; 14,658 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4,513 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 2,658 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 1,829 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ 59,720 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು (‘ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025–26’) ನೋಡಿದರೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಬೆರಳುಮಾಡಿ ತೋರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ, ಬಹುಪಾಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ದಮನಿತ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಈ ಭಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ‘ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ’ಯ ಬೈಲಾವನ್ನೇ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಬಡ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು, 371(ಜೆ) ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹೆಸರು.</p>.<p>ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನಚಳವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೇರು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ‘ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮದ್ದುಗುಂಡಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ದೇಶ ತಾನಾಗೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು<br>'ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಗುಲಾಮಿತನ<br>ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕೀಲಿ ಕೈ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳ ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು, ಪದವೀಧರರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಡೆದ ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಕಲಿಸದಿರುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೊಂದು ಸರಿಯಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕನಸಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ಕಂಡ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟನ್ನು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>