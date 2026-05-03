ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಕಸಾಪ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷಣದ ನೆನಪಲ್ಲಿ!

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು 'ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ' ಎಂದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿತ್ತು! ಅದು, ಪರಿಷತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವೇ ನಡೆದ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ.

ಅವರ ಆ ಭಾಷಣಕ್ಕೇ ಆಗ ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇನೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವೆತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ತಾಪದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಾರಣಪ್ಪನವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ಮಾತನ್ನು ನಾರಣಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ವಿವಾದವಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಾಗ್ವಾದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಆಳರಸರೂ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತಗಾರರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೇ ಪರಮ ಆದ್ಯತೆ ದೊರಕಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಳಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರೂ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದು ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ.

**ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್; ಯಾವ ಭಾಷೆ?**

ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯು 'ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪದ ಬಳಕೆ'ಯ ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಇರುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ 'ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಭಾಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗಣ್ಯಜನ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಭರಿತರಾಗಿ ಕಾದಿರುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆದ್ದು ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರೆದುರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ' ಇದೇನಪ್ಪ, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಶುದ್ಧ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಉಸುರಿದರು.

ಅದು ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ಕಿವಿಗೆ ತಾಕಿರಬೇಕು. ಭಾಷಣ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು ನಾರಣಪ್ಪನವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 'ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾರಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಮತ್ತೆ, 'ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೋ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾರಣಪ್ಪ, 'ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದರು. ನಂಜುಂಡ ತಾವು ಕನ್ನಡಪರ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ, ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ, ಲೇಖಕ, ಸಾಹಿತಿ– ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ–ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಆದಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು, ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲದ ಕೊರತೆಯ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾದ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ? ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೇ? ಹೌದೆಂದರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು?</p><p>ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಮೇ 5 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನ. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ನೆನಕೆ. ಈ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮನಕೆ.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ದಲಿತರ ಪೂಜೆ!\n\n.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಅರಸರು ಹೆಚ್ಚೋ... ದಿವಾನರು ಹೆಚ್ಚೋ...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>