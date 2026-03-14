ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾಯ್ದೆ: ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮೇಲೆ ಕರಿಮೋಡ

ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ, ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳವನ್ನು ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ
ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ
ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು
– ಮುರಳೀಧರ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ ಕಾಸರಗೋಡು
ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮಿನಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
– ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ, ತೊಟ್ಟೆತ್ತೋಡಿ ಕಸಾಪ ಗಡಿನಾಡ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಲಯಾಳ ಕಲಿತರೆ ನಷ್ಟವೇನು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
– ನಯನಾ ಗಿರೀಶ್, ಕನ್ನಡದ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ ಅಡೂರು
ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ.
– ಶ್ರೀಶ ಪಂಜಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ