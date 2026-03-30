ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗಿತ್ತು

ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರರು ಭಾರತದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ದೈವಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವೃಷಭದೇವನಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಭುಗಳು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 599ರಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಶುಭಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 'ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್' ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಆಚರಣೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ದಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವು ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದದ ಪ್ರಭಾವವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. 

ಮಹಾವೀರರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವೆಂದು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನವು ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಾಜಮನೆತನದ ಸುಖಭೋಗಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅವರು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೌನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಶುದ್ದಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದರು. ನಂತರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಹಿಂಸೆ, ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಯಿತು. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತ್ಯಾಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರಾವಕ-ಶ್ರಾವಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು.

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಗಣ ಮತ್ತು ಗಣಧರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ರಾಜರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

72 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಭಗವಂತನು ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. 'ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ' ಎಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಶವು