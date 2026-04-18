ಈಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಪುರುಷರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೇ?

<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ 2026ರ ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ , ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳಾದ - ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನೂನುಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ) ಮಸೂದೆ , 2026 ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ , 2026 ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವ 543ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ 50% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನೇನೂ ಮಸೂದೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಏರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗದು. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಆತಂಕಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. 2026-27ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಆತುರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ ? ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಹಿಳಾ ಪರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದವು.</p><p>ಮೊದಲಿಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಜೊತೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅರ್ಥಹೀನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚೌಕಾಶಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದೇ. ಇಂತಹದೊಂದು ಧೋರಣೆ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಣಕವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಗೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಮ್ಮತ ಇರುವಾಗ ಇದು ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ʼನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮʼ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ) ಹೆಸರಿನ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?</p><p>ಈಗಿನ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರಗಳೂ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಗಳಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33 ಮೀಸಲು ನೀಡಲು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೆ?. ಸಂಸತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 543 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ? ಪುರುಷ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗಂಡಾಳ್ವಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪುರುಷ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನೆಪವನ್ನು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ) ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತರಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು.</p><p>ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಯ ವಿಚಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ವಿಚಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯ ದ್ಯೋತಕ.</p><p>ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕೇ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದುದೂ ಅವಶ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 14. 74 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಎಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 543 ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ , ಶೇಕಡ 86ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷ ನೇತಾರರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಎನ್ಡಿಎ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಪುರುಷ ನೇತಾರರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಸದ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗೆ ದೋತಕ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕದೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 362 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 181 ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವಂತೂ 362ರಿಂದ 566ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರುಷರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಗೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.</p><p> ಹೀಗಾಗಿ ʼನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾʼ ಎಂಬಂಥ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅತಿ ಆಡಂಬರದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದು ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂರುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ʼರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆʼಗಳನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೂ ಅವಶ್ಯ.</p>