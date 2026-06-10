ಮೋದಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿ, ದೇಶವನ್ನೇಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಎನ್ನೋಣ?: ರಾಜಾರಾಂ ತಲ್ಲೂರು ಲೇಖನ

<p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು (26 ಮೇ, 2014) ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು..</p><p><strong>ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ</strong></p><p>1. ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮರ್ಥಕ ಪಡೆ. ಅವರೇನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು “ಒಳಿತಿಗಾಗಿ” ಎಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಹೆಣೆಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರುಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ-ತಾಳ ಸೇರಿಸಿ, ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಸ್ತ್ರತ ಸಮೂಹ.</p><p>2. ಮೋದಿ ಅವರು ಇರುವ ಕಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಎಂದರೆ, ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ, ಕ್ರಮ ಮತ್ತವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸಿದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ/ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು. (ನೋಟು ರದ್ಧತಿ, ಕೋವಿಡ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು)</p><p><strong>ಮೋದಿಯವರ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಕೋಮು ವೈಷಮ್ಯ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾನದನ್ನು (ತಾನು ಮಾತ್ರ) ಸರಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ “ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಆನೇವಾಲೇ ಹೈಂ” ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನೆರೇಟಿವ್ ಯಾವುದರ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದೇಶ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಹರಳುಗಟ್ಟತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಖರವಾದ “ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ”ಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಈಗ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಸ್ವತಃ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಡಿಯರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೂ; ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ್ಥಕರು ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಈ ಸಮರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ; ಈ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನೇ ಬದಲಾದರೂ ತಾವು ರಾಗಿ ಬೀಸುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿನಿಕತನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೋದಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಏರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶ “ಲೈಸನ್ಸ್ ರಾಜ್” ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ “ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್” ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್, ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹರಿವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ದಾರಿಯತ್ತ ದೇಶ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಲುಪಿತು. ಎಡ-ಬಲಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬಲವಾದ ತಳಪಾಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾ|ಸಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ “ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಎಕಾನಮಿ ಸೌಧ” ಯಾವತ್ತೋ ತನ್ನ ಭಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕುಸಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಬಲಿಷ್ಟ ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದದ್ದು, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ JAM ಟ್ರಿನಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿದವು. ಮೋದಿಯವರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಶ್ರಮ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮೋದಿಯವರ ಪರ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ನೋಟು ರದ್ಧತಿಯಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಮಾದಗಳೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಾರ್ಹ ಆದವು.</p><p>“ಮನಮೋಹನಾಮಿಕ್ಸ್” ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ “ಮೋದಿನಾಮಿಕ್ಸ್” ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತುತಂದ ಕ್ರೋನಿ – ಆನಿಗಳ ಪಡೆ, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಕಿಸಿಗಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ “ಮಾನೆಟೈಸೇಷನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಆನಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ “ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ- ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ” ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಡವರು-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಮಹಾಕಂದರವಾಯಿತು; ಪರಿಸರ-ಬದುಕು ಎಕ್ಕುಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆರೇಟಿವ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು…"ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರಸುವ" ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p>ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ನಾವು 2014ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಟೆವು, 2026ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಶದ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ (ಸಂವಿಧಾನದ್ದೇ “ಲೆಟರ್”ಗಳ ಹತ್ಯಾರನ್ನು ಅದರ “ಸ್ಪಿರಿಟ್” ರಹಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನವ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಜನಸಮುದಾಯವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.); ಕೋಮು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮುಕ್ತ, ದೇಶದ ಪರ-ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಭಜನೆಯ ನೆರೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಗ ಗಿಗ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ; ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಸುಕಾದ ಪರದೆ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹೊಸದಾಗಿ, ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಂತಹ “ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್” ತಲೆಮಾರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಮೋದಿ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅನಾಮಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಸಹಜ ಹೊಣೆಗಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭಿಕ ನೆರೇಟಿವ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಸಕಾರಣ ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೇ ಎದ್ದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡೆಗೂ, ದೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಂತದ್ದೆನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದೇಬಿಡುತ್ತದೆ.</p><p>-ರಾಜಾರಾಂ ತಲ್ಲೂರು, ಲೇಖಕ, ಕುಂದಾಪುರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>