ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಮೋದಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿ, ದೇಶವನ್ನೇಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಎನ್ನೋಣ?: ರಾಜಾರಾಂ ತಲ್ಲೂರು ಲೇಖನ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸತತ 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಲೇಖನ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:07 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:07 IST
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