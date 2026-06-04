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ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಭಾಷಾ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ!

ಭಾಷಾಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಹೊರೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯದೇವ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
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ಜಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವ
ಜಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವ
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