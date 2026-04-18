ನವ ಭಾರತದ 'MSME' ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ’: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಬರಹ

<p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ'ವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಳಿಗೆಯಾಗದ ಹೊರತು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ವಲಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದು, ಆ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಅರ್ಹವಾದುದಷ್ಟೇ.</p><p><strong>ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೇಳುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p>ಭಾರತದ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, 'ಉದ್ಯಮ್ ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್' ಮತ್ತು 'ಉದ್ಯಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿ 3.11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'ಉದ್ಯಮ್' ಮತ್ತು 'ಉದ್ಯಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್' ನೋಂದಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ'ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಅದು 'ಉದ್ಯಮ್' ನೋಂದಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್, ಕಾಗದರಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಅಡತಡೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು. ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 'ಉದ್ಯಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್' ವೇದಿಕೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, 'ಪ್ಯಾನ್' (PAN) ಅಥವಾ 'ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್' ಹೊಂದಿರದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿತು.</p><p>ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಫಲ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ</strong></p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಶಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಶಕ್ತವಾದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ'ವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗಳು ಸಾಲ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಮಾನ್ಯತೆಯ ಜತೆಗೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟು</strong></p><p>'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ಸಚಿವಾಲಯವು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದೆ.</p><p>ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೇಶ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲ, ಔಪಚಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ದರ್ಜೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ.</p><p>ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ(ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ 'ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ' ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 39ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಸಿವು ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>'ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್' (ಸಿಜಿಟಿಎಂಎಸ್ಇ) ಮಹಿಳಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.3 ರಷ್ಟನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ನೀತಿ'ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು / ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3.5ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ'ಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ವಿಚಾರ.</p><p>'ಝೆಡ್ಇಡಿ’ (ಶೂನ್ಯ ದೋಷ, ಶೂನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ'ಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>'ಮಹಿಳಾ ನಾರು ಯೋಜನೆ'ಯು ನಾರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ-ಟೀಮ್' (ಟ್ರೇಡ್ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್) ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ 5 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 'ಯಶಸ್ವಿನಿ' ಅಭಿಯಾನವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಐಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ 3.0’ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 18,888ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಉಕ್ಕಿ, ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು 'ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೋಶ'ವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಇಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p><strong>ಕೌಶಲ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮುದಾಯ</strong></p><p>ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ಬೆಂಬಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್, ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಸರಳೀಕರಣ ಸಹ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ</strong></p><p>'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ'ವು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ರಫ್ತು ಸರಪಳಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ 'ಎಂಎಸ್ಎಂಇ' ನೀತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2047ರ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಅದೇ ಸತ್ಯದ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ'ವು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ (ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ) ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.</p>.<blockquote><strong>ಲೇಖಕರು:</strong> ಕೇಂದ್ರದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ & ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ</blockquote>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>