ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed articles

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ‘ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್’

ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಅಣು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಇಂಧನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಸರನಾಶದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಲೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ?
EnvironmentAnalysisnuclear powerNuclear Power Plants
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