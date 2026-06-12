ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ‘ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್’

<blockquote>ಅಣು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಇಂಧನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಸರನಾಶದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಲೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ?</blockquote>.<p>ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನಗಳ ನಿರಂತರ ಹಾರಾಟವು ಮಲೆನಾಡಿಗರ ನಿದ್ದೆ–ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಜನ ಭೀತ ರಾಗಿದ್ದರು, ಆತಂಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಳವಳ ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮುಂದೆ ಹೇಗೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹುಡುಕಲು ವಿಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜೀಪು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಕ್ಕೇರಿ, ಹಳೇಇಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಜನರ ಭಯ–ಆತಂಕ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಸಾಗರದ ನಾ. ಡಿಸೋಜ, ಮುಂತಾದವರು ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ‘ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಫಲಕ ನೆಟ್ಟರು. ಗಣಿ ಭೂತ ಜನರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಮರೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಸಾಗರದ ಬೇಸೂರಿನ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಳೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಿದವು. ಸಾಗರದ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30 ಗಿಗಾ ವಾಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ರೋಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇ.ಡಿ.ಎಫ್. ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆಯೆಂದು ‘ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2100ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಕೊರಿಯಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ (1962) ಮತ್ತು 2010ರ ಅಣು ವಿಪತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಶಾಂತಿ’ (ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನೆ–ಎಸ್ಎಚ್ಎಎನ್ಟಿಐ) ಕಾಯ್ದೆ–2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ‘ಶಾಂತಿ’ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರದ ಗಾತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹3,900 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹1,500 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಪಾನಿನ ಪುಕುಶಿಮಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರದ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ₹46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹3,900 ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ ಅನಾಹುತದ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>2014–15ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ರೈತರೇ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆ, ಇಲಾಖೆಯ ತಂಟೆ–ತಕರಾರುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಮಾವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದವಾಗಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೆಡುತೋಪಿನ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಇಲಾಖಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸೇರಿತು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಸಾಲು ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮವಾಯಿತು. ಮಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಕಸಿಮಾವು’ ಎಂದಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು.</p>.<p>ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗುವ 24 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಕರು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ‘ಕುಡಿಯುವ’ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆನೆ–ಹುಲಿ ಪಥಗಳು ತುಂಡಾದವು. ಮಾನವ–ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಯೋಜನೆ ಸಫಲವಾಯಿತೆ? ಇದುವರೆಗೂ ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಯೋಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಪಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂರೆಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ.</p>.<p>ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರ ಬರೆದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಸೂಕ್ತ’ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗದ 326 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಡು, ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2,800 ಕುಟುಂಬಗಳ 12 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಪುರಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ‘ಸೂಕ್ತ’ ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2,000 ಎಕರೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಗರ–ಹೊಸನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಣು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಇಂಧನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣನೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಅರ್ಹತೆ ಅಣುಶಕ್ತಿಗಿದೆಯೇ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಂಕಣ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜೈತಾಪುರ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ವಿಶ್ವದ 8 ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ ಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು, 139 ಸ್ತನಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ 325 ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಜೀವಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಥ ತುಂಡಾಗುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಕಿರಣದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ‘ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸೊಸೈಟಿ’ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಗ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ನೈಜ ಹಾನಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಯಾರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ? 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