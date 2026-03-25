ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ತರಬಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ?

ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ, ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ, "ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ನೆರವಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನಿನ 'ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ' ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾನು ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಟರ್ಕಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ? ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?</p><p>ಇದೊಂದು ನೈಜ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ.</p><p><strong>ಮೊದಲ ಕಾರಣ: ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು</strong></p><p>ಈ ಯುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ 20% ತೈಲ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಏನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಆಗ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಸಹಿಲಾಗದ ಹೊಡೆತ ನೀಡೀತು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೇಬನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಎರಡನೇ ಕಾರಣ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೊಡ್ಡ ಶಿಯಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ</strong></p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹುತೇಕ 15% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದಂತಹ ಇರಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುವುದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಮೂರನೇ ಕಾರಣ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದ</strong></p><p>2025ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಾದರೂ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಕುಳಿತರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ತಕರಾರುಗಳು</strong></p><p>ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವಾದ ಇರಾನ್ ಕದನದ ಕಡೆಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 2,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯ ತಕರಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ.</p><p><strong>ಇರಾನ್ ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ಇರಾನ್ ತಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕದೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇರಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಾನು 'ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ' ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇರಾನಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಮಗಾಗಿರುವ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇರಾನಿನ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p><strong>ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದೇ?</strong></p><p>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ಖಚಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಮೂಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ನೈಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ನಾಯಕರೊಡನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಧರನ್ನು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲಿನತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ಬದಿಗಳೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಶಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವೆ! ಇದು ಈಗಿನ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವ.</p><p>ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವದ ವಿಚಾರಗಳ ತಜ್ಞರಾದ ಥಿಯೋಡರ್ ಕರಾಸಿಕ್ ಅವರು ಅಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ತಾನು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಬದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕದನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರ</strong></p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ದೇಶ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ, ತನ್ನ ಜನರನ್ನೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರೊಡನೆ, ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಎರಡರೊಡನೆಯೂ ತನ್ನ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಸಮಯವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.