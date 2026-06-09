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ಆಯುಧಗಳ ಮೌನ, ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಆಟ: ಭಾರತಕ್ಕಿದೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾಟ?

ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:47 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:47 IST
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securitySatellitessurveillanceIndia-pakistan

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