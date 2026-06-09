ಆಯುಧಗಳ ಮೌನ, ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಆಟ: ಭಾರತಕ್ಕಿದೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾಟ?

<p>ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮೌನವಾಗಿವೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಮೌನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.</p><p>ಕಳೆದ 16 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಗ್ರಹವೂ ಭಾರತದ ನೆಲವನ್ನು ಆಗಸದಿಂದಲೇ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದೇನೂ ಊಹಾಪೋಹವಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳ ಉಡಾವಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ, ಜನವರಿ 2025ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026ರ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಉಡಾವಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸೋಣ. 1961ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಪಾರ್ಕೊ 2024ರ ತನಕ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳೇನು? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು, ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು, ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಲ್ಲದು.</p><p>ಈ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಬಲುಬೇಗನೆ ನಡೆದಿವೆ. ಪಾಸ್ಯಾಟ್-1 ಜನವರಿ 14, 2025ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ, ಅದಾದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ1 ಉಪಗ್ರಹ ಚೀನಾದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 2ಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿತು. ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳ ನೇರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್2 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಸ್-1 ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಎನ್ನುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿದ್ದವು.</p><p>ಎಚ್ಎಸ್-1 ಉಪಗ್ರಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಮತ್ತು ನೀಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಗುರುತಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ, ನೂರಾರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲು, ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ 'ಬೆಳಕಿನ ಬೆರಳಚ್ಚನ್ನು' ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ, ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚಿರುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ನೋಡುವ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ!</p><p>2026ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಿತು. ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ2 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡರೆ, ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ3 ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇದೇ ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ3.</p><p>ಬಹುತೇಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸನ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಕ್ಷೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಗುಪ್ತಚರ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ3 ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಾಮ್ಸ್ಪಾಕ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪಗ್ರಹ 38 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಹಜ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು, ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 20ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಕಿರಿದಾದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಅಪೋಲೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಫೈಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಇಮೇಜರಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಚೀನಾದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲದೊಡನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲವು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೀನಾ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರು ಉಡಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ಚೀನೀ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್2 ಅಂತೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸಹಾಯ ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಯೌಗಾನ್ ಸರಣಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ 'ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿದ್ದು, ಬೀಜಿಂಗ್ ಇದು ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮಾತ್ರ ಯೌಗಾನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಚೀನೀ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಬಳಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿ ಅಂದಾಜು 140 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿನ ಮೂಲಕವೂ ನೋಡಬಲ್ಲ ರೇಡಾರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ತನ್ನದೇ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಚೀನಾಗಳ ನಡುವೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೂರು ಉಪಗ್ರಹ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನ್ವೇಷಾ ಉಪಗ್ರಹ ನಷ್ಟವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನ್ವೇಷ ಎನ್ನುವುದು ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಧುನಿಕ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಎಚ್ಎಸ್-1 ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಚಲನೆರಹಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಈಗ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಮೂಲಕ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಆಗಸದತ್ತ ಮರಳಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು, ಆಗಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 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